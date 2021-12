Policisti pretekli teden odredili več kot 13.000 alkotestov, 406 je bilo pozitivni

Ljubljana, 15. decembra - Policisti so pretekli teden v nacionalni preventivni akciji za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu odredili 13.013 alkotestov, od katerih je bilo 406 pozitivnih, 14 voznikov pa je alkotest odklonilo. Pridržali so osem voznikov in začasno odvzeli tudi 354 vozniških dovoljenj, so pojasnili na GPU.