Zaključuje se slovensko-avstrijski projekt Innovative Location

Ptuj/Kranj, 15. decembra - Štiri avstrijske in slovenske regionalne razvojne agencije, med njimi Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in kranjski poslovno podporni center BSC, te dni zaključujejo tri in pol leta trajajoč čezmejni projekt Innovative Location. Projekt je s skoraj 1,5 milijona evrov podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.