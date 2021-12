Ljubljana, 15. decembra - Na ljubljanski borzi trgovanje dopoldne poteka v znamenju umirjene rasti indeksa SBI TOP. Ta je do okoli 11.30 porasel za 0,23 odstotka. Daleč največ prometa so vlagatelji dopoldne opravili z delnicami Krke, ki so se podražile za 0,85 odstotka.