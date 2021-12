Mati, Popalovi in nemški zvezi Uefina nagrada za vključenost

Nyon, 15. decembra - Evropska nogometna zveza (Uefa) bo v četrtek podelila nagrade za "izjemno opravljeno delo pri spodbujanju vključenosti in raznolikosti v nogometu". Kot so danes sporočili iz Uefe, bodo prejemniki nagrad na slovesnosti ob žrebu lige narodov za 2022/23 Španec Juan Mata (Manchester United), Afganistanka Kalida Popal in nemška nogometna zveza DFB.