Kreslin s tremi koncerti v CD ob 30-letnici prve samostojne plošče

Ljubljana, 15. decembra - S tradicionalnimi decembrskimi koncerti v Cankarjevem domu (CD) bo Vlado Kreslin proslavil dve obletnici: 30-letnico koncertiranja v tem hramu kulture in 30-letnico prve samostojne plošče Namesto koga roža cveti, ki je leta 1991 izšla kot prvi CD v samostojni Sloveniji. Z Malimi bogovi in Beltinško bando bo nastopil danes, v četrtek in petek.