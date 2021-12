V Romuniji sporen sodni svet odstavil znanega sodnika

Bukarešta, 15. decembra - Samo nekaj tednov po prisegi nove vlade je pravosodje v Romuniji že pod novim pritiskom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Sporen sodni svet, katerega člani so večinoma blizu vladajoči stranki PSD, so presenetljivo odstavili vidnega sodnika in zagovornika reform Cristija Danileta ter mu prepovedali opravljati delo sodnika.