BDP lani nižji v vseh statističnih regijah z izjemo posavske

Ljubljana, 18. decembra - Bruto domači proizvod (BDP) Slovenije je bil lani ocenjen na 46,918 milijarde evrov. To je nominalno za 3,1 odstotka manj kot leto prej. Zvišal se je le v posavski statistični regiji, in sicer za 0,3 odstotka. V preostalih 11 statističnih regijah se je znižal, najbolj v gorenjski in v obalno-kraški, je sporočil državni statistični urad.