Evropske borze neenotno

Frankfurt/London/Pariz, 15. decembra - Evropske borze so današnji dan začele neenotno. Vlagatelji so namreč v pričakovanju odločitev centralnih bank glede prihodnje denarne politike, danes bo znana odločitev ameriške Federal Reserve, medtem ko bosta britanska Bank of England in Evropska centralna banka zasedali v četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.