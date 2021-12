V Nemčiji racije po grožnji s smrtjo visokemu politiku

Dresden, 15. decembra - Potem ko je bil ministrski predsednik nemške zvezne dežele Saška Michael Kretschmer tarča groženj s smrtjo, se je davi v Dresdnu začela policijska operacija. Policisti in pripadniki posebnih enot saškega kriminalističnega urada so preiskali več objektov, so sporočili s policije. Zaenkrat ni znano, ali so koga tudi aretirali.