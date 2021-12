Pomurski sejem bo tudi prihodnje leto podelil oskarja za embalažo

Ljubljana, 15. decembra - Pomurski sejem je objavil razpis za 39. slovenski oskar za embalažo, ki prispeva k boljšemu odnosu med embalažo, izdelkom, logistiko, med proizvajalci in končnimi uporabniki ter k večjemu sožitju med človekom in okoljem. Prijave na natečaju zbirajo do 21. marca, zmagovalci pa bodo znani avgusta prihodnje leto.