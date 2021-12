Inflacija na Otoku najvišja v več kot 10 letih

London, 15. decembra - V Veliki Britaniji je stopnja inflacije v novembru s 5,1 odstotka dosegla najvišjo raven v več kot desetletju. Po podatkih tamkajšnjega statističnega urada so k inflaciji najbolj prispevala dražja pogonska goriva. To je dodaten pritisk na centralno banko Bank of England, ki bo v četrtek odločala o prihodnji denarni politiki.