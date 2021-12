Evropski revizorji v središče postavili odziv na covid in podnebne politike

Bruselj, 15. decembra - Evropsko računsko sodišče je v ospredje programa dela za leto 2022 in obdobje po njem postavilo pozorno spremljanje odziva EU na pandemijo covida-19 in njene ambicije v boju proti podnebnim spremembam. Revizorji bodo ta in druga področja temeljito pregledali, da bi ugotovili, ali EU uspešno porablja davkoplačevalski denar, so napovedali.