O.J. Simpsonu se je iztekla pogojna kazen

Las Vegas, 15. decembra - Nekdanjemu zvezdniku ameriškega nogometa in igralcu O.J. Simpsonu se je v torek iztekla pogojna kazen in je zdaj popolnoma svoboden, poročajo tuje tiskovne agencije. O.J. Simpson je bil pogojno izpuščen leta 2017, potem ko je zaradi sodelovanja v oboroženem ropu in ugrabitvi leta 2007 devet let preživel v zaporu v Nevadi.