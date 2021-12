Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 15. decembra - Nevarnost snežnih plazov je predvsem nad gozdno mejo še znatna, tretje stopnje, nižje, tudi pod nadmorsko višino 1000 metrov, pa zmerna, druge stopnje. Zlasti nevarna so mesta z napihanim snegom, ki so predvsem na južno usmerjenih pobočjih nad gozdno mejo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pod vrhnjo plastjo snega so tudi stare klože, zato je nevarnost težko prepoznati. Že ob manjši obremenitvi se lahko predvsem na takih mestih sproži kložast plaz. Do nadmorske višine okoli 1500 metrov je temperatura nad ničlo, zato se lahko pričakuje tudi spontano plazenje bolj mokrega snega. To velja zlasti na osončenih travnatih pobočjih, lahko pa popustijo tudi posamezne klože. Snežni plazovi s strmih pobočjih so pričakovani tudi v predalpskem svetu; na severnem Primorskem, Škofjeloškem in Polhograjskem hribovju ter v Zasavju.

Ob otoplitvi se je v torek temperatura dvignila nad ničlo tudi malo nad 2000 metri nadmorske višine. To in pa sončno vreme je ojužilo snežno odejo predvsem na prisojnih pobočjih, medtem ko je v senci ostal sneg večinoma suh, danes pa, zaradi dviga oblačnosti in zato povečane vlage, se je v osojah nekoliko ojužil tudi v višinah, kjer je oblačni sloj. Snežna odeja se je začela hitreje sesedati in preobražati, a hkrati je prehodno postala tudi slabše povezana. Danes se je nad 1500 metri že ohladilo in sneg se je višje nekoliko stabiliziral, nastala je skorja. Nižje je sneg še južen in moker ter se počasi tali. Vetru izpostavljena mesta so spihana, ponekod do stare ali kopne podlage, tam je nevarnost zdrsa. Še vedno je precej klož, ki so potencialno nestabilne predvsem v visokogorju na južno orientiranih pobočjih.

Danes bo v sredogorju pretežno oblačno in megleno, vrh oblačnosti bo večinoma med 1400 in 1900 metri nadmorske višine. V zahodnih Julijcih ter v visokogorju bo precej jasno, a občasno bo tudi več koprenastih oblakov. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Ničla bo na nadmorski višini med 1300 in 1700 metri.

V četrtek bo pretežno jasno. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Višina ničte izoterme bo čez dan nihala. Zjutraj bo topleje kot popoldne, v noči na petek pa se bo spet prehodno otoplilo. V petek bo pretežno jasno. Čez dan se bo postopno nekoliko ohladilo. Pihal bo zmeren, v visokogorju okrepljen severni veter. Suho, a nekoliko hladneje bo v soboto, v nedeljo pa se bo spet otoplilo.

Zaradi spreminjajoče se temperature se bo snežna odeja sesedala in preobražala ter postopno stabilizirala. Ugodno bo delovalo razmeroma hitro spreminjanje toplejših in hladnejših faz. Krepila se bo skorja. Sneg pa bo ostal slabo preobražen v senčnih legah zlasti v visokogorju. Nevarnost snežnih plazov se bo nekoliko zmanjšala, v prisojnih legah pa se bo lahko čez dan ob sončnem vremenu in otoplitvi sneg spet nekoliko labiliziral. Nevarna bodo zlasti bolj strma severna pobočja, kjer je sneg napihan, zlasti v grapah, ter čez dan južna strma pobočja, kjer je podlaga travnata ali pokrita z listjem. Nevarnejše bodo tudi klože. Spontanega plazenja v prihodnjih dneh večinoma ni pričakovati, razen morda še kakšen talni plaz na strmih prisojnih travnatih pobočjih.