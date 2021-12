V Franciji zaostrili pogoje za veljavnost covidnih potrdil in začeli cepljenje otrok

Pariz, 15. decembra - V Franciji od danes vsi, ki so starejši od 65 let in so zadnji odmerek cepiva proti covidu-19 prejeli pred sedmimi meseci ali več, potrebujejo poživitveni odmerek, če želijo, da bo njihovo covidno potrdilo o cepljenju veljavno še naprej. Prav tako so danes začeli cepljenje proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let.