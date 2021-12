Poročilo AI navaja vojne zločine ob talibanskem prevzemu Afganistana

Kabul/London, 15. decembra - Amnesty International (AI) je danes objavil poročilo, iz katerega izhaja, da so bili med talibanskim prevzemom afganistanske države avgusta letos storjeni vojni zločini in grozodejstva. Glede na poročilo so tako talibani kot ameriška vojska in afganistanske varnostne sile odgovorni za napade, ki so povzročili veliko trpljenje civilistov.