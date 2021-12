Curry novi kralj trojk, Antetokounmpo in Harden out

New York, 15. decembra - Ameriški košarkar Stephen Curry, zvezdnik Golden State Warriors je v ligi NBA poskrbel za nov rekord, tokrat v koših za tri točke. Na tekmi v Madison Square Gardnu proti New York Knicks (105:96) je izboljšal dosežek Raya Allena (2973) in ga pomaknil na 2977 zadetih trojk. Ob rekordu pa veselje v ligi kazi naraščajoče število okužb s covid-19.