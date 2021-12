Jaklitscheva ugotavlja velik napredek v smeri aktivnejšega povezovanja uspešnih slovenskih poslovnežev doma in po svetu

Ljubljana, 14. decembra - Slovenska poslovna globalna povezava (SLO Global) je pripravila virtualno konferenco, namenjeno predstavitvi slovenskih poslovnežev in podjetij iz zamejstva ter navezavi stikov med gospodarstveniki v matici, v zamejstvu in po svetu. Zbrane je nagovorila tudi ministrica Helena Jaklitsch, ki ugotavlja napredek pri povezovanju.

Kot so sporočili iz vladnega urada, je ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v svojem nagovoru izpostavila velik napredek v smeri aktivnejšega povezovanja uspešnih slovenskih poslovnežev doma in po svetu. "Če smo pred dvema letoma še razmišljali o treh ločenih Slovenijah, tudi na področju gospodarstva, ki se le slučajno mimobežno srečujejo, je čas pandemije, tudi ob močni in krepki podpori Slovenske poslovne globalne povezave, pokazal, da se v tej povezanosti skriva neizmerno silna moč," je dejala.

Izrazila je veselje, da je bil na tokratni, že drugi konferenci, ki so jo naslovili Od manjšine do večine, poseben poudarek namenjen prav slovenskim gospodarstvenikom in gospodarskim združenjem v zamejstvu. Ta namreč dobro poznajo gospodarski prostor v državi, kjer delujejo in obenem tudi priložnosti in pasti, ki jih ponuja slovenska stvarnost. Njihova prednost je prav gotovo tudi znanje jezika ter večja odprtost in fleksibilnost v delovanju. Odlikujejo pa jih tudi bogate izkušnje pri že dolgoletnem povezovanju, ki so lahko koristne tudi drugim, so ministričine poudarke povzeli v sporočilu za javnost.

Zbrane udeležence, ki jih je bilo prek 100 in so prihajali iz 26 držav na štirih kontinentih, je nagovoril tudi v. d. direktor direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na ministrstvu za zunanje zadeve Slobodan Šešum, med sogovorniki so bili tudi številni drugi.