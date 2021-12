Garnbretova, Pogačar in košarkarji najbolj zaznamovali leto 2021

pripravilo športno uredništvo

Ljubljana, 14. decembra - Janja Garnbret, Tadej Pogačar in slovenska moška košarkarska reprezentanca so najbolj zaznamovali leto 2021 na področju športa in postali najboljši v letu 2021 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Slednje je nocoj razglasitev po letu premora zaradi epidemije opravilo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.