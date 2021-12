V Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa omikron

Ljubljana, 14. decembra - Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron, je na današnji seji DZ sporočil predsednik vlade Janez Janša. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je razkril, da so omikron do zdaj dokazali v štirih vzorcih oseb iz osrednje Slovenije.