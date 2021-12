Predsednik Pahor in ministrica Kustec pozdravila uspešno leto 2021 na področju športa

Ljubljana, 14. decembra - Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sta danes pred prireditvijo za športnika leta v predsedniški palači sprejela najboljše slovenske športnice in športnike v letu 2021. Ob tem sta poudarila pomen športa v državi in pohvalila športnike, ki z uspehi navdušujejo širšo javnost.