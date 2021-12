Prvi pokal Maradone dobila Boca Juniors

Rijad, 14. decembra - Nogometni ekipi Barcelone in argentinske Boce Juniors sta danes v Rijadu v Savdski Arabiji odigrali prvo tekmo za pokal Maradone, ki so jo priredili v spomin na lani umrlo argentinsko nogometno legendo. Maradona je v karieri pustil pečat v obeh klubih, na prvi spominski tekmi pa so bili danes po enajstmetrovkah s 4:2 boljši Argentinci.