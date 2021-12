Katastrofa Leedsa v Manchestru

London, 14. decembra - Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo prepričljive predstave v angleškem prvenstvu. V 17. krogu so pred svojimi navijači s 7:0 premagali Leeds in bodo prvo mesto zadržali vsaj še do konca tega tedna oziroma 18. kroga. Vprašanje zmagovalca so rešili že po dobrih 30 minutah igre, takrat so že vodili s 3:0.