V Belorusiji Tihanovskega obsodili na 18 let zapora

Minsk/Bruselj/Berlin/Washington, 14. decembra - Sodišče v Belorusiji je danes opozicijskega voditelja Sergeja Tihanovskega obsodilo na 18 let zapora, ker je lani spodbudil protestno gibanje proti beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenko. Soproga obsojenega Svetlana Tihanovska je obsodbo označila za maščevanje, kritični pa so bili tudi v EU, Nemčiji in ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.