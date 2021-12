Grožnje najvišjim predstavnikom države bodo odslej preganjali po uradni dolžnosti

Ljubljana, 15. decembra - Pristojni organi bodo osumljence kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim odslej preganjali po uradni dolžnosti, in ne več na predlog oškodovanca. Z današnjim dnem je namreč začela veljati novela kazenskega zakonika, ki uvaja to novost.