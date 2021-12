Revizorji EU priporočajo oblikovanje nove evropske strategije za turizem

Luxembourg, 14. decembra - Rezultati projektov, povezanih s turizmom in financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so mešani - nekateri so bili trajnostni in so prispevali k spodbujanju turistične dejavnosti v regiji, učinek drugih pa je bil zgolj omejen -, je ocenilo Evropsko računsko sodišče, ki EU priporoča oblikovanje nove strategije za turizem.