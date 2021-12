Nepovezani poslanci v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 14. decembra - Nepovezani poslanci so danes v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, kot so ga pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije. Kot je poudaril predsednik DZ Igor Zorčič ocenjujejo, da gre za dober zakon, ki pomeni konec vladanja z odloki, ki so v nasprotju z ustavo.