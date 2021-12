Zaradi izbruha Etne zaprli letališče v Catanii

Catania, 14. decembra - Z italijanskega otoka Sicilija znova poročajo o izbruhu vulkana Etna. Zaradi tega so morali začasno zapreti letališče v Catanii. To letališče so morali v preteklosti zaradi aktivnosti Etne že večkrat zapreti. To se zgodi predvsem takrat, ko se oblak dima vali proti jugu.