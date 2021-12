Vreme: Ponoči in zjutraj bo na zahodu delno jasno

Ljubljana, 14. decembra - Ponoči in zjutraj bo na zahodu delno jasno, drugod oblačno ali megleno. Jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo na zahodu in v gorah delno jasno. Drugod bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na vzhodu občasno pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se ponekod lahko zadrži večji del dneva. V petek bo pretežno jasno z meglo po nekaterih nižinah. Oba dneva bo na Primorskem pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi občasno bolj vlažen in postopno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Jutri bo v krajih zahodno od nas in ob Jadranu pretežno jasno, drugod oblačno ali megleno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.