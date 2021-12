Cene na ravni proizvajalcev v ZDA novembra navzgor

Washington, 14. decembra - Cene na ravni proizvajalcev v ZDA so se novembra v primerjavi z oktobrom po podatkih ministrstva za delo zvišale za 0,8 odstotka. To je več od pričakovanj analitikov v anketi Wall Street Journala, ki so napovedovali 0,5-odstotno rast, in nova potrditev, da je višja inflacija problem, ki se bo nadaljeval.