V Severni Makedoniji zamrznili še cene riža, testenin in jajc

Skopje, 14. decembra - Vlada Severne Makedonije je danes do 31. januarja prihodnje leto zamrznila cene riža, testenin in jajc. Cene s 1. decembra bodo veljale tako v prodaji na debelo kot na drobno, poroča makedonska tiskovna agencija MIA. Ta živila je vlada dodala na seznam osnovnih živil, katerih cene so že zamrznjene.