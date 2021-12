Na Grajskem griču bodo do konca tedna izvedli sečnjo dreves

Ljubljana, 14. decembra - Ljubljanska območna enota Zavoda za gozdove Slovenije je na območju ljubljanskega Grajskega griča, na več parcelah južno od gradu, med Cesto slovenskih kmečkih uporov in križiščem med Karlovško in Roško cesto, označila drevje za možni posek. Sečnja bo predvidoma potekala od srede do petka.

Skupaj je za posek označenih 53 dreves v gozdu ter 10 izven gozda, skupaj 33 kubičnih metrov lesa, so pojasnili na ljubljanski območni enoti zavoda za gozdove. Pretežno gre za oslabelo drevje (bolezni, glive) in za drevje, ki predstavlja nevarnost za mimoidoče, za infrastrukturo in druge objekte.

Obiskovalcem Grajskega griča svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.