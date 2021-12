V italijanski Liguriji odkrili najstarejši grob dojenčice v Evropi

Genova, 15. decembra - V italijanski deželi Ligurija so odkrili grob izpred 10.000 let, v katerem je bila pokopana 40 dni stara dojenčica, je dognanje članka v novi številki znanstvene revije Scientific Reports povzela italijanska tiskovna agencija Ansa. V najstarejšem tovrstnem odkritem grobu na evropskih tleh so ob trupelcu našli še nekaj nakita in amuletov.