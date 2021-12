V arhitekturnem biroju Scapelab opozarjajo na številne kršitve pri natečaju za novo sodno palačo

Ljubljana, 14. decembra - Predstavniki arhitekturnega biroja Scapelab so danes opozorili na po njihovem mnenju nedopustne kršitve zakonodaje, ki so se zgodile pri pravkar zaključenem arhitekturnem natečaju za novo sodno stavbo v Ljubljani. Med kršitvami izpostavljajo kratek rok za izdelavo rešitev, povezanost žirije z nagrajenci in neizpolnjevanje zahtev naročnika.