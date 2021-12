Policisti pridržali hrvaškega državljana zaradi pomoči pri nedovoljenem prehodu meje

Maribor, 14. decembra - V ponedeljek so policisti na območju Gorišnice prijeli šest državljanov Turčije in enega državljana Hrvaške, ki so v dveh osebnih avtomobilih hrvaških registrskih oznak nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. Policisti so zaradi pomoči pri nedovoljenem prehodu državne meje pridržali hrvaškega državljana in mu zasegli vozilo.