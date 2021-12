Zaradi smrti beguncev v Avstriji aretiran Latvijec

Železno, 14. decembra - Avstrijska policija je izsledila tihotapca, ki naj bi bil odgovoren za smrt dveh beguncev konec oktobra na avstrijskem Gradiščanskem. To naj bi bil 19-letni Latvijec, ki so ga v njegovi domovini že aretirali in trenutno v priporu čaka na izročitev Avstriji, je sporočila policija na Gradiščanskem.