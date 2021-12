Bruselj v posvetovanje o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom

Bruselj, 14. decembra - Evropska komisija je danes v okviru strategije Od vil do vilic in evropskega načrta za boj proti raku začela javno posvetovanje o reviziji zakonodaje o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Posvetovanje, ki bo odprto do 7. marca, je namenjeno zbiranju mnenj splošne in strokovne javnosti kot drugih zainteresiranih strani.