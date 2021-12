Laško, 14. decembra - Aleš Pipan se bo vnovič usedel na trenersko klop košarkarskega kluba iz Laškega. V klubu so informacijo potrdili z objavo na Facebooku in zapisom: "Aleš, dobrodošel doma!" Nekdanji slovenski košarkarski selektor bo Zlatorog vodil do konca sezone.