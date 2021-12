V DZ spopad dveh strani o tem, kdo mafijsko upravlja državo

Ljubljana, 14. decembra - Opozicijski poslanci Levice, LMŠ, SD, SAB in nepovezani poslanci so v DZ premierju Janezu Janši, njegovi stranki SDS in vladi očitali mafijsko upravljanje države. Janša je očitke zavrnil. Mafijsko upravljanje sicer po njegovih besedah res obstaja in ima zelo globoke korenine, a drugje, kar da je tudi "eden od osrednjih problemov slovenskih ljudi".