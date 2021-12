Preiskovalci NPU opravljajo hišne preiskave na 12 lokacijah; neuradno so povezane z verifikacijo hitrih testov

Ljubljana/Maribor/Celje/Nova Gorica, 14. decembra - Preiskovalci NPU ob pomoči kriminalistov Policijske uprave Celje opravljajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih ter zasegajo elektronske podatke in predmete na 12 lokacijah zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Neuradno so povezane z verifikacijo hitrih testov, ki jih uvaža Majbert Pharm.