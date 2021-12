V Velenju položili temeljni kamen za bivalno enoto VDC Saša

Velenje, 14. decembra - V Velenju so danes položili temeljni kamen za bivalno enoto Varstveno-delovnega centra (VDC) Saša. Kot je ob tej priložnosti dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ravno z vlaganjem v posodobitev obstoječih in gradnjo novih kapacitet pripomorejo k boljšemu bivalnem standardu starejših in ranljivejših.