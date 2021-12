V zadnjem valu iz soboške bolnišnice zaradi prezasedenosti premestili 11 bolnikov

Murska Sobota, 14. decembra - V soboški bolnišnici je za covidne bolnike predvidenih 55 postelj, ta hip sta sicer zasedeni dve več, na oddelku za intenzivno nego z 18 posteljami pa je danes 13 bolnikov. Ker so bile večkrat zasedene vse postelje, so morali v zadnjem valu 11 bolnikov premestiti v druge bolnišnice, predvsem v Sežano in Topolšico, so pojasnili v bolnišnici.