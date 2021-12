Pretečene osebne izkaznice bo mogoče v Sloveniji uporabljati do 27. marca

Ljubljana, 14. decembra - Osebne izkaznice, ki jim je pretekla veljavnost, je za izkazovanje istovetnosti in državljanstva mogoče uporabljati vse do 27. marca prihodnje leto, so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico pa ni mogoče, so opomnili.