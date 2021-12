Bruto zunanji dolg oktobra 51,2 milijarde evrov

Ljubljana, 19. decembra - Bruto zunanji dolg je oktobra dosegel 51,2 milijarde evrov, kar izraženo v odstotkih BDP za leto 2020 po tekočih cenah znaša 109 odstotkov in je za 2,7 milijarde evrov več kot oktobra lani. Bruto terjatve do tujine pa so znašale 52,2 milijarde evrov, tako da je neto dolg do tujine negativen v višini ene milijarde evrov, ugotavlja Banka Slovenije.