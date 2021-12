Ob jeseniškem domu upokojencev bodo zgradili dodaten objekt

Jesenice, 14. decembra - Jeseniški dom upokojencev bo s pomočjo evropskih sredstev dobil dodatno novo stavbo, v kateri bodo zagotovili začasne namestitve in dnevno varstvo starejših. Pogodbo za 3,3 milijona evrov sredstev bodo s pristojnim ministrstvom podpisali danes, gradnja pa bo stekla prihodnje leto in mora biti končana do sredine leta 2023.