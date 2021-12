Vranješ stavi na agresivnost in hitrejši prehod iz obrambe v napad

Ljubljana, 14. decembra - Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ je na današnji spletni konferenci predstavil načrt priprav za evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022. Slovenija bo priprave začela 26. decembra v svojem tradicionalnem taboru v Zrečah, do odhoda v Debrecen pa bo igrala eno prijateljsko tekmo s Hrvaško in dve z Italijo.