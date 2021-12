Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne navzgor za skoraj odstotek

Ljubljana, 14. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes dopoldne v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,92 odstotka. Najbolj so ga navzgor potisnile delnice Krke in Petrola. Slednje so bile z za okoli 860.000 evrov sklenjenimi posli najprometnejše.