Necenzurirano: Na NLZOH kriminalisti, pod drobnogledom naj bila odobritev hitrih testov Majbert Pharma

Ljubljana, 14. decembra - Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so danes obiskali kriminalisti, poroča spletni portal Necenzurirano. Po njihovih informacijah so zaslišali direktorico NLZOH Tjašo Žohar Čretnik, pod drobnogledom kriminalistov pa naj bi bila predvsem odobritev hitrih testov, ki jih je Sloveniji dobavilo podjetje Majbert Pharm.