V Sloveniji potrdili prvi primer okužbe z novo različico koronavirusa omikron

Ljubljana, 14. decembra - Slovenija se je danes uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron, je na današnji seji DZ sporočil predsednik vlade Janez Janša. Po njegovih besedah so v Ljubljani odkrili skupek okužb s to različico. Več informacij o tem je pričakovati na današnji vladni novinarski konferenci.