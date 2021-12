Najboljši poslovni knjigi leta 2020 in 2021 Plan B in Neskončna igra

Ljubljana, 14. decembra - Najboljši poslovni knjigi za leti 2020 in 2021 sta Plan B Boštjana Videmška ter Neskončna igra, ki jo podpisuje britansko-ameriški avtor Simon Sinek. Nagrado v okviru Slovenskega knjižnega sejma podeljujeta Združenje Manager ter Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS za delo slovenskega in tujega avtorja. Lani nagrade niso podelili.